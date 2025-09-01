logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN CELEBRACIÓN!

Fotogalería

¡GRAN CELEBRACIÓN!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Gobierno presume "diálogo" con comunidad LGBTIQ

El gobierno estatal garantiza y mantienen una política de inclusión, señalan

Por Rubén Pacheco

Septiembre 01, 2025 03:29 p.m.
A
Gobierno presume "diálogo" con comunidad LGBTIQ

La Secretaría General del Gobierno del Estado, encabezada por J. Guadalupe Torres Sánchez, informó mediante un comunicado de prensa que sostuvo una reunión con integrantes de la comunidad LGBTIQ++.

La semana antepasada, durante un evento oficialista,  el mandatario estatal manifestó entre risas que las próximas noticias falsas contra la administración y sus colaboradores versarán sobre la supuesta homosexualidad de varios funcionarios estatales.

Tras dichas declaraciones, la comunidad LGBTIQ++ se inconformó por las "bromas" sobre homosexualidad y solicitó que el gobernante se disculpara públicamente. Como respuesta, Gallardo Cardona sostuvo que respeta a dicho sector de la sociedad y no se mofó de nadie.

Ahora la Secretaría General difundió el boletín informativo para dar a conocer el encuentro, en cuya reunión aseveró que el Gobierno del Estado mantiene un canal de diálogo y "respeto absoluto" a la dignidad de todas las personas, "bajo el compromiso inquebrantable con la inclusión y la no discriminación en todas sus formas".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aseveró que este impulsa una "política de respeto, inclusión y apoyo" orientada a  generar igualdad de oportunidades y condiciones para todas y todos. "Sobre las expresiones de los últimos días de la comunidad LGBTIQ++ (...) el gobierno estatal garantiza la libre expresión de sus ideas y reiteró que este gobierno mantendrá una política de inclusión y respeto por su lucha constante para materializar el reconocimiento de sus derechos", manifestó.

Después de la publicación oficial en redes sociales, algunos activistas como Paul Ibarra Collazo minimazaron la reunión con Torres Sánchez y reclamaron que Andrés Costilla Castro, uno de los asistentes, no representa a toda la comunidad.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Reportan arresto de hermana de Gala Montes
Reportan arresto de hermana de Gala Montes

Reportan arresto de hermana de Gala Montes

SLP

El Universal

Beba Montes fue detenida por conducir en estado de ebriedad y remitida al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido como 'el Torito'.

El 12 de septiembre, la nueva Directiva de Congreso
El 12 de septiembre, la nueva Directiva de Congreso

El 12 de septiembre, la nueva Directiva de Congreso

SLP

Samuel Moreno

Acción Nacional confía en poder alcanzar la designación a pesar de la disputa con otras fracciones políticas

Gobierno presume "diálogo" con comunidad LGBTIQ
Gobierno presume "diálogo" con comunidad LGBTIQ

Gobierno presume "diálogo" con comunidad LGBTIQ

SLP

Rubén Pacheco

El gobierno estatal garantiza y mantienen una política de inclusión, señalan

Agente de la FGE es denunciado por golpiza a su expareja
Agente de la FGE es denunciado por golpiza a su expareja

Agente de la FGE es denunciado por golpiza a su expareja

SLP

PULSO

La víctima solicitó medidas de protección urgentes y auxilio en caso de sentirse en riesgo