Gobierno respalda eliminación de diputados 'pluris'

Como parte de la reforma electoral próximamente a presentarse ante el Congreso del Estado, podría considerarse evaluar la desaparición de las diputaciones de representación proporcional o plurinominales, sin embargo, todo dependerá de las y los congresistas, dijo J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado.

En entrevista, adujo que dicha eliminación es un tema importante a considerar, dado que la tendencia actual es que los cargos de elección popular sean obtenidos a través del voto emitido por la ciudadanía.

"Creo que es un mecanismo que debe de prevalecer (voto popular) por encima de cualquier otra forma de poder acceder a un Congreso local, un poder legislativo que sería la vía plurinominal. Entonces, creo que es una buena idea", expresó.

Complementó que será necesario valorar si es viable la desaparición del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), porque en San Luis Potosí el Organismo Público Local Electoral (OPLE) realizó un trabajo destacado en las últimas elecciones, incluida la del Poder Judicial del Estado (PJE).

Torres Sánchez aseguró que el planteamiento legislativo se consulta con los integrantes del Ceepac, a fin de que el contenido de la propuesta sea enriquecido y favorezca los procesos electorales.

"Lo relacionado con los diputados de representación proporcional o plurinominales. Acuérdense que esta tendencia ya lo había platicado. Fue fijada a nivel nacional; la verdad es que es de analizarse, es valiosa, es interesante, y bueno, la última palabra la tienen los legisladores", remató.