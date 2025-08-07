Necesario atender Carr. ´57 de manera integral: Azuara Z.

El diputado federal David Azuara Zúñiga celebró la conjunción de esfuerzos del gobierno estatal y el empresariado potosino para resolver las carencias de bacheo de la Zona Industrial, pero consideró necesario atender la carretera 57 de manera integral, ya que esta ruta es un soporte vital para la actividad industrial de la capital potosina.

Recordó que hace unos meses se reunió con Mario González Martínez, el presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI) y dialogó con él sobre las diversas problemáticas que enfrenta la Zona Industrial de San Luis Potosí y de cómo éstas tienen un impacto directo en la productividad.

“Es del conocimiento de todos los potosinos que la carretera 57 es la arteria logística de San Luis por excelencia. Si ésta colapsa, colapsa la cadena de valor que los usuarios de la Zona Industrial sostienen todos los días”, declaró.

Agregó que “también es importante involucrar a la competencia federal. No podemos permitir que toda la responsabilidad recaiga sobre el estado y sobre el sector privado. Es tiempo de que el gobierno federal asuma su responsabilidad y destine recursos suficientes para infraestructura carretera”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mencionó que desde la Cámara de Diputados impulsó un punto de acuerdo para exhortar a diversas secretarías federales a intervenir de manera urgente la carretera 57 priorizando el mantenimiento y la vigilancia continua de esta ruta.

También propuso una reforma a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que establece la obligatoriedad de tres puntos: Garantizar condiciones óptimas de asfalto o concreto hidráulico; instalar paradores seguros con vigilancia permanente, e impulsar programas de bienestar mental para operadores del transporte.

Azuara Zúñiga dijo que integró diversas ideas en una propuesta llamada Alerta 57, la cual va “más allá de un tema carretero”, además de que se comprometió a gestionar que se destine más presupuesto federal a carreteras y a dar “más herramientas a los gobiernos municipales y al estatal para que puedan entrarle a esta problemática del bacheo”.