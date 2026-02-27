Gogorrón solventa irregularidades de concesión

Después que se inició un proceso sancionatorio en contra del balneario Gogorrón, ubicado en el municipio de Villa de Reyes, porque utiliza la concesión hidroagrícola para servicio turístico, al final logró solventar las irregularidades detectadas.

Así lo informó Darío Fernando González Castillo, director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), quien precisó que ahora la autorización para la explotación del agua se encuentra en regla.

Explicó que la dirección local atendió observaciones sobre dos permisos de descargas a favor de los ejidatarios de Gogorrón y el Gobierno del Estado, de los cuales uno de ellos no había sido prorrogado.

"Hicieron el trámite como tal y quedaron legalmente ya para que, las aguas que se estaban utilizando en el tema agrícola, pudieran cumplir con todos los estándares de la norma 001, y tanto Gobierno del Estado como los propios ejidatarios (...) se resolvió el tema y se encuentran en la legalidad", externó.

El entrevistado recordó que el lugar localizado en Jaral de Berrios, cuyo acuífero por la ubicación del manto corresponde al sector Golfo Norte, fue desahogado por dicha sección de la institución federal.

A su vez, Mauricio Rodríguez Alonso, subdirector nacional de administración del agua de la Conagua, enfatizó que, en caso de detectar concesiones agrícolas para otra finalidad, se inician los procesos sancionatorios y se les llama a los titulares para regularizar su estatus.