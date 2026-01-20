logo pulso
Siguen mínimas de hasta 5°C en zona centro: CEPC

En el altiplano potosino también siguen las bajar temperaturas

Por Pulso Online

Enero 20, 2026 09:54 a.m.
A
Siguen mínimas de hasta 5°C en zona centro: CEPC

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) dio a conocer el pronóstico climático para este martes 20 de enero en San Luis Potosí.

Indicó que el Frente frío número 29 provocaría lluvias puntuales y temperaturas máximas de 17ºC en zona centro y de 21°C en la zona huasteca.

Las temperaturas mínimas, serán de 5°C en la zona centro y de 6°C en la zona altiplano.

Recomendaciones:

En Casa:

· Abrígate bien: Usa varias capas de ropa (método "cebolla").

· Revisa calentadores: Asegúrate de que los calentadores, chimeneas y estufas estén ventilados para evitar la acumulación de monóxido de carbono.

· Cubre tuberías: Protege las tuberías de agua y medidores para evitar que se congelen y revienten.

Para tu Salud:

· Hidrátate: Aunque no sientas sed, bebe suficiente agua y consume frutas con vitamina C.

· Cuidado con grupos vulnerables: Presta especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

· Evita cambios bruscos de temperatura.

En caso de emergencia, llama al 911.

Advierten por mínimas de 0°C en zona centro y altiplano

La CEPC informó sobre el pronóstico climático en las cuatro regiones de San Luis Potosí

