Siguen mínimas de hasta 5°C en zona centro: CEPC
En el altiplano potosino también siguen las bajar temperaturas
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) dio a conocer el pronóstico climático para este martes 20 de enero en San Luis Potosí.
Indicó que el Frente frío número 29 provocaría lluvias puntuales y temperaturas máximas de 17ºC en zona centro y de 21°C en la zona huasteca.
Las temperaturas mínimas, serán de 5°C en la zona centro y de 6°C en la zona altiplano.
Recomendaciones:
En Casa:
· Abrígate bien: Usa varias capas de ropa (método "cebolla").
· Revisa calentadores: Asegúrate de que los calentadores, chimeneas y estufas estén ventilados para evitar la acumulación de monóxido de carbono.
· Cubre tuberías: Protege las tuberías de agua y medidores para evitar que se congelen y revienten.
Para tu Salud:
· Hidrátate: Aunque no sientas sed, bebe suficiente agua y consume frutas con vitamina C.
· Cuidado con grupos vulnerables: Presta especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.
· Evita cambios bruscos de temperatura.
En caso de emergencia, llama al 911.
Advierten por mínimas de 0°C en zona centro y altiplano
La CEPC informó sobre el pronóstico climático en las cuatro regiones de San Luis Potosí
