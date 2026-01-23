Frente frío 30 desplomará temperaturas hasta 6 grados

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que el ingreso del frente frío número 30 provocará un descenso en las temperaturas en distintas regiones del estado, por lo que llamó a la población a tomar precauciones, especialmente durante las madrugadas y primeras horas del día.

De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas máximas oscilarán alrededor de 23 grados en la zona centro y hasta 29 grados en la región Huasteca, mientras que las mínimas podrían descender a 6 grados en la zona centro y 7 grados en el Altiplano.

Ante estas condiciones, Protección Civil recomendó prepararse para el frío y proteger a los sectores más vulnerables. En el hogar, sugirió abrigarse con varias capas de ropa, revisar que calentadores, chimeneas y estufas estén bien ventilados para evitar la acumulación de monóxido de carbono, así como cubrir tuberías y medidores para prevenir daños por congelamiento.

En materia de salud, la dependencia pidió mantenerse hidratado, consumir frutas ricas en vitamina C, evitar cambios bruscos de temperatura y poner especial atención en niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Protección Civil exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales y a reportar cualquier emergencia relacionada con las bajas temperaturas.