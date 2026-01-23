logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CULMINA CON ÉXITO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA COMPLETA DE SLP TOWERS

Fotogalería

CULMINA CON ÉXITO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA COMPLETA DE SLP TOWERS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Frente frío 30 desplomará temperaturas hasta 6 grados

Protección Civil emite recomendaciones ante el descenso de temperaturas por el frente frío 30

Por Redacción

Enero 23, 2026 07:13 a.m.
A
Frente frío 30 desplomará temperaturas hasta 6 grados

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que el ingreso del frente frío número 30 provocará un descenso en las temperaturas en distintas regiones del estado, por lo que llamó a la población a tomar precauciones, especialmente durante las madrugadas y primeras horas del día.

De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas máximas oscilarán alrededor de 23 grados en la zona centro y hasta 29 grados en la región Huasteca, mientras que las mínimas podrían descender a 6 grados en la zona centro y 7 grados en el Altiplano.

Ante estas condiciones, Protección Civil recomendó prepararse para el frío y proteger a los sectores más vulnerables. En el hogar, sugirió abrigarse con varias capas de ropa, revisar que calentadores, chimeneas y estufas estén bien ventilados para evitar la acumulación de monóxido de carbono, así como cubrir tuberías y medidores para prevenir daños por congelamiento.

En materia de salud, la dependencia pidió mantenerse hidratado, consumir frutas ricas en vitamina C, evitar cambios bruscos de temperatura y poner especial atención en niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Protección Civil exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales y a reportar cualquier emergencia relacionada con las bajas temperaturas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Frente frío 30 desplomará temperaturas hasta 6 grados
Frente frío 30 desplomará temperaturas hasta 6 grados

Frente frío 30 desplomará temperaturas hasta 6 grados

SLP

Redacción

Protección Civil emite recomendaciones ante el descenso de temperaturas por el frente frío 30

Armas, principal causa de homicidio en SLP
Armas, principal causa de homicidio en SLP

Armas, principal causa de homicidio en SLP

SLP

Rubén Pacheco

El alza en casas será de hasta 8.5%: Canadevi
El alza en casas será de hasta 8.5%: Canadevi

El alza en casas será de hasta 8.5%: Canadevi

SLP

Martín Rodríguez

Obligación de garantizar disponibilidad de agua y servicios mermará la oferta

Reforma fiscal golpea también a aseguradoras
Reforma fiscal golpea también a aseguradoras

Reforma fiscal golpea también a aseguradoras

SLP

Martín Rodríguez

El costo de la cobertura aumentará más de lo previsto para este año