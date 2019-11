GRÁFICOS: ¿Cómo evitar la reproducción del mosquito transmisor del dengue?

El mosco Aedes Aegypti habituado a zonas cálidas y húmedas, han encontrado condiciones en lugares secos y fríos como la zona metropolitana y Matehuala para reproducirse, advirtió Miguel Lutzow Steiner, director de Salud Pública de la Secretaría de Salud en el estado.

Indicó que es cierto que en verano y en época de lluvia suele incrementarse la presencia de mosquitos; sin embargo, se ha demostrado que el mosco tiene una gran capacidad de adaptarse al frío, aunado a factores como el crecimiento urbano, la migración poblacional y el cambio climático, por lo que los casos pueden estar presente en todo el año.

"El dengue, lo hemos dicho, llegó para quedarse, es una enfermedad viral provocada por un vector (mosco) que habitualmente cursa una evolución sin problema en el paciente, pero hay un pequeño porcentaje de la población que puede tener síntomas hemorrágicos de riesgo y otro sector que puede presentar síntomas mortales", agregó el director de Salud Pública.

Lutzow Steiner detalló que la mejor herramienta para combatir el mosco en casa no es el insecticida, sino lavar, tapar y voltear recipientes que puedan acumular agua donde se puedan reproducir, "es la primera y última gran medida que todos podemos hacer", agregó el funcionario de salud.

"El vector tiene una gran capacidad de adaptación, es un ser vivo en que sus huevecillos pueden vivir un año sin agua, y una vez que reciben humedad eclosionan y combinado con el calor ambiental se vuelven larvas, desde luego que el Cambio Climático también es un factor decisivo", agrega Lutzow Steiner.

Respecto a qué lugares se reproduce, el funcionario de salud detalló que el Aedes Aegypti no se reproduce en aguas negras o sucias porque no tiene los niveles de oxígeno que requiere, hay otras especies que sí pueden reproducirse en ellas pero que no provocan dengue o Zika.

"El mosco vector de dengue llegó para quedarse en la ciudad de San Luis Potosí desde 2010, el mosco es antropofílico, es decir, necesita de la sangre del hombre para vivir, está muy apegado al ser humano, vive cerca de nosotros, por eso debemos evitar criaderos naturales en nuestra casa", finalizó el director de Salud Pública de SLP.

FUENTE: Secretaría de Salud de SLP y CDC.GOV