Guajardo notifica al PAN que quiere ir por alcaldía

El diputado local del PAN, Rubén Guajardo Barrera, confirmó su intención de competir en las elecciones del 2027 por la candidatura a la alcaldía de la capital potosina.

Guajardo, quien representa al Distrito 5 y además se mantiene como coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la actual legislatura, se coloca así entre los perfiles que buscarán disputar la ciudad, donde Morena y el PVEM también afinan a sus aspirantes.

Explicó que, tras el relanzamiento del partido, la dirigencia nacional del PAN habilitó una plataforma digital que permite la afiliación de militantes y el registro de aspirantes a cargos de elección popular. Señaló que ya utilizó esa herramienta para manifestar formalmente su interés de contender, aunque dijo que la postulación dependerá de que su perfil resulte competitivo en las evaluaciones internas y en los sondeos que realizará el partido.

"Traemos interés de participar en el 2027, pero siempre y cuando seamos competitivos para el partido. No voy a llevar al PAN a un resultado que no sea favorable; esa es mi responsabilidad", afirmó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Añadió que su trabajo territorial y los recorridos en colonias y comunidades serán parte de los elementos que se consideren para medir el respaldo ciudadano.

Sobre las aspiraciones dentro de la bancada panista, el diputado reconoció que existen proyectos diversos. Detalló que la diputada Mireya Vancini ha comentado la posibilidad de buscar una regiduría o una alcaldía, mientras que Marcelino Rivera y Aranza Puente han expresado interés por competir por la Diputación Federal. Indicó que esas definiciones se irán procesando conforme se acerquen los plazos que marca la ley electoral.

En otros partidos la sucesión capitalina también sumó nombres. Por Morena, los diputados Gabino Morales y Cuauhtli Badillo han manifestado su intención de competir por la alcaldía, mientras que en el PVEM destaca Juan Carlos Valladares, diputado federal, mencionado por el propio gobernador como posible perfil para el cargo.