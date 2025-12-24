Guardia Civil Estatal reporta 35 detenciones en operativos de cierre de 2025

La Guardia Civil Estatal reportó la detención de 35 personas como resultado de diversos operativos de seguridad realizados durante el cierre de 2025 en distintos puntos del estado.

Según la información oficial, varias de las detenciones estuvieron relacionadas con delitos contra la salud. En estos casos se aseguraron 93.6 gramos de marihuana y 36 dosis de metanfetamina. Además, seis personas fueron detenidas por el delito de violencia familiar; en uno de los casos se investiga un posible hecho de maltrato infantil.

El reporte detalla que un hombre fue detenido por la portación de un arma de fuego y posesión de droga; otro por el delito de cohecho; tres más por robo; uno por lesiones; y otro por delitos contra la seguridad del tránsito, además de conducir un vehículo con placas sobrepuestas.

En el municipio de Cedral, una mujer fue detenida en posesión de 21 artefactos conocidos como "poncha llantas". La autoridad indicó que la persona cuenta con antecedentes por portación de arma prohibida y delitos contra la salud, así como una orden de aprehensión previamente cumplimentada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las acciones se realizaron en el contexto de los operativos "Paisano", "Invierno Seguro" y "Galerías".