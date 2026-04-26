Guardia Civil interviene en riñas entre taxistas en carretera a Rioverde

No es recurrente que la Guardia Civil Estatal (GCE) intervenga en riñas pandilleriles, encabezadas por taxistas en la vía pública, afirmó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Aunque no precisó la cantidad, reconoció que, en años anteriores se han asegurado unidades concesionadas vinculadas con la comisión de ilícitos, en cuyos casos la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) llevan a cabo las investigaciones correspondientes.

El caso más reciente se suscitó en la carretera a Rioverde, cuando varios conductores de los carros de sitio intentaron linchar al chofer de un camión de transporte colectivo, debido a un accidente de tránsito.

Juárez Hernández externó que, en este caso el conductor de la unidad pesada solicitó la intervención de las fuerzas de seguridad, dado que los taxistas lo iban persiguiendo con la pretensión de agredirlo.

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"Se hicieron las detenciones mutuas por lesiones y por daños entre los vehículos, y se pusieron a disposición (...) están tomando decisiones equivocadas cuando hacen este tipo de actuaciones", remarcó.

Conminó a taxistas y transportistas a enfocarse en actividades productivas y útiles, y no generar conflictos antisociales que afecten a la ciudadanía.

Aunado a ello, complementó que la corporación estatal busca disminuir todos las conductas delictivas no solo las de alto impacto como los feminicidios o los homicidios dolosos, a través de diferentes estrategias de inteligencia y operativos permanentes.