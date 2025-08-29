GWM POER 500 PHEV llega a México

El mercado mexicano recibe una de las pick-ups más ambiciosas del año. Se trata de la GWM POER 500 PHEV, que ya se exhibe en los 55 distribuidores de la marca con precios que arrancan en 929,900 pesos. La camioneta combina un motor híbrido enchufable con 402 caballos de fuerza, 553 libras-pie de torque y una autonomía eléctrica de hasta 115 kilómetros.

La POER 500 PHEV llega en tres versiones: Premium, Luxury y Ultimate. Todas equipan el mismo tren motriz híbrido enchufable con tracción integral avanzada y un chasis de escalera reforzado. Con esta propuesta, GWM busca competir directamente con pick-ups híbridas como la Toyota Tacoma HEV o la BYD Shark, pero apostando por un nivel de equipamiento superior al habitual en este segmento.

Lo que más llama la atención es el sistema Hi4-T, que combina un motor 2.0 litros turbo con un propulsor eléctrico de 120 kW, capaz de lograr el 0 a 100 km/h en 6.9 segundos. Además, incorpora tres bloqueos electrónicos de diferenciales, once modos de manejo todoterreno y una transmisión híbrida hidráulica de nueve cambios desarrollada por HYCET. La camioneta puede vadear hasta 800 mm, cargar 645 kg y arrastrar 2,500 kg.

Su batería ternaria de iones de litio ofrece 37.1 kWh de capacidad, lo que asegura 115 km de rango eléctrico bajo ciclo NEDC. Esto permite trayectos urbanos sin emisiones y con bajo nivel de ruido. En conjunto con el motor de combustión, la autonomía total llega hasta 1,060 km. Además, integra la función Vehicle-to-Load, que permite conectar dispositivos externos, ya sea en el trabajo o en campamentos.

El interior, bautizado como First Class Cabin, presume acabados en piel y metales. Los asientos delanteros tienen calefacción y ventilación, mientras que la versión Ultimate suma masaje y ajustes eléctricos en la segunda fila. La tecnología se completa con una pantalla central de 14.6 pulgadas, un clúster digital de 12.3 pulgadas y sonido Infinity de diez bocinas, además de dos cargadores inalámbricos —uno por fila— y múltiples puertos de energía.

Por fuera, la camioneta ofrece una batea con apertura completa o dividida y una ventanilla trasera eléctrica. Su silueta robusta, con líneas marcadas y luces LED, transmite solidez y un estilo todoterreno que se mantiene en todas las versiones, incluso en la más básica.

En seguridad, equipa seis bolsas de aire, anclajes ISOFIX y un paquete ADAS con trece asistencias, entre ellas control crucero adaptativo, mantenimiento de carril, reconocimiento de señales y alerta de tráfico cruzado. El chasis de acero de alta resistencia busca reforzar la estructura y dar confianza en carretera y ciudad.

El precio oficial arranca en 929,900 pesos para la versión Premium, 1,039,900 pesos para la Luxury y 1,159,900 pesospara la Ultimate. Con estas cifras, GWM pretende abrirse espacio entre los consumidores que buscan potencia, robustez y tecnología en una pick-up electrificada, aunque todavía está por verse la respuesta del mercado en temas de servicio, garantías y valor de reventa.