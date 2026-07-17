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Ha mejorado la seguridad, dice la UUZI

Por Martín Rodríguez

Julio 17, 2026 03:00 a.m.
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Ha mejorado la seguridad, dice la UUZI
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      Si bien ha bajado la incidencia delictiva en la Zona Industrial, aún hay reportes de robo a camiones de autotransporte de mercancías que se confía que bajarán más con una nueva agenda de coordinación con los cuerpos de seguridad, aseguró Jorge Jaramillo Baena, coordinador del Comité de Seguridad de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI).

      Este jueves quedó instalado el Consejo Potosino de Seguridad de la Zona Industrial y consideró que los operativos ya armados han tenido un impacto positivo para la Zona Industrial y han permitido que se reduzca de manera importante el robo a los camiones, lo que a su vez genera un impacto positivo para la Zona Industrial. 

      El Consejo de Seguridad está planeado por los industriales y por el gobierno municipal, y lo integran el alcalde de la capital Enrique Galindo Ceballos y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez. 

      La UUZI ya comenzó a tener los primeros acercamientos con la alcaldía de la capital para trabajar una agenda. 

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      Añadió que están combatiendo los factores de riesgo que afectan el desarrollo normal de las empresas de la 

      Zona Industrial.

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