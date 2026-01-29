"Habrá coalición Morena, PVEM y PT a nivel estatal", afirma Gallardo

Luego de la firma de la declaración de unidad entre las diligencias nacionales de Morena, PVEM y PT, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona asumió que ninguna de las tres fuerzas políticas se "quedará con más" en las candidaturas de San Luis Potosí para las elecciones del 2027, porque cada uno debe tener su parte proporcional.

Exteriorizó que cada uno de los integrantes de la coalición oficialista tendrá un carril, por lo tanto, "todos van a poder jugar en algo y no se trata de dejar a nadie fuera", complementó.

Informó que el lunes próximo sostendrá una reunión con Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, presidenta estatal de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dado que fue designada como la encargada de realizar los trabajos morenistas en territorio potosino.

Aunado a ello, complementó que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) realizará una reunión con el Partido del Trabajo (PT), en lo que será la primera mesa de diálogo en San Luis Potosí.

Consideró que, si bien, desde el oficialismo se desconoce qué pueda suceder después de las pláticas entre las dirigencias estatales, lo único concreto será la conformación de una coalición.