Hallan fosa clandestina en Ciudad Fernández

Durante labores de prospección, este jueves fue localizada una fosa clandestina con restos presuntamente humanos en el municipio de Ciudad Fernández, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

La osamenta fue detectada por personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) y de la FGE, con apoyo de madres y familiares de personas desaparecidas.

La titular de la FGE, María Manuela García Cázares, explicó que, tras ubicar la inhumación ilegal, se procesaron los restos y se recabaron datos complementarios. Posteriormente, fueron trasladados al Servicio Médico Legal (Semele)para realizar estudios que confirmen que se trata de una persona.

Por su parte, Edith Pérez Rodríguez, presidenta del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros A.C., señaló que el lugar ya había sido identificado en búsquedas anteriores.

"Pertenecen aproximadamente a una persona con las mismas características que se encontraron en Agua Dulce (municipio de Rioverde), referente a huesos ahora sí que, en ácido, las prendas y el tambo", expuso.

