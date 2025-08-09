logo pulso
Isaac del Toro conquista la Vuelta a Burgos con épica remontada

El mexicano confirmó que es uno de los mejores ciclistas del mundo en la actualidad

Por El Universal

Agosto 09, 2025 09:30 a.m.
A
El ciclista mexicano Isaac del Toro lo volvió a hacer: una vez más, escribió su nombre con letras dorada en la historia del deporte, al convertirse en el primer mexicano en conquistar la Vuelta a Burgos y además, de manera épica.
Tan solo con 21 años, del Toro no se cansa de hacer historia y de confirmar que es uno de los mejores ciclistas del mundo en la actualidad.
El mexicano tuvo que superar una caída en la primera etapa y por si fuera poco, en la última carrera, sufrió un pinchazo a 14 km del final.
Sin embargo, gracias a una sublime estrategia y un esfuerzo impresionante, del Toro cruzó la meta con 19 segundos de ventaja sobre Lorenzo Fortunato para llevarse el campeonato, uno más a su carrera.

