Isaac del Toro conquista la Vuelta a Burgos con épica remontada
El mexicano confirmó que es uno de los mejores ciclistas del mundo en la actualidad
El ciclista mexicano Isaac del Toro lo volvió a hacer: una vez más, escribió su nombre con letras dorada en la historia del deporte, al convertirse en el primer mexicano en conquistar la Vuelta a Burgos y además, de manera épica.
Tan solo con 21 años, del Toro no se cansa de hacer historia y de confirmar que es uno de los mejores ciclistas del mundo en la actualidad.
El mexicano tuvo que superar una caída en la primera etapa y por si fuera poco, en la última carrera, sufrió un pinchazo a 14 km del final.
Sin embargo, gracias a una sublime estrategia y un esfuerzo impresionante, del Toro cruzó la meta con 19 segundos de ventaja sobre Lorenzo Fortunato para llevarse el campeonato, uno más a su carrera.
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Isaac del Toro conquista la Vuelta a Burgos con épica remontada
El Universal
El mexicano confirmó que es uno de los mejores ciclistas del mundo en la actualidad
Tigres humilla al Puebla en casa
El Universal
"La Franja" recibió un golpe de realidad tras ser goleado en "El Volcán"