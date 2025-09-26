Hallan riesgos en puentes peatonales; incluyen el de Muñoz-Río Santiago

El titular del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), Javier Ernesto Flores Navarro, informó que ya fue entregado al alcalde de la capital un estudio sobre el estado de los puentes peatonales en la ciudad, con el objetivo de determinar cuáles se encuentran en uso, cuáles representan riesgos y cuáles requieren rehabilitación.

Flores Navarro explicó que el análisis se realizó de manera individual en cada puente, verificando fallas y condiciones de seguridad. Destacó que algunos de estos se encuentran en desuso y otros representan un peligro para la ciudadanía, como el ubicado en el cruce del río Santiago a la altura de la avenida Muñoz.

Señaló que el dictamen permitirá al Ayuntamiento definir cuáles estructuras se regenerarán y garantizar que cumplan con las normas correspondientes.

El funcionario reconoció que lo más recomendable, en términos de desarrollo urbano, son los cruces a nivel de calle; sin embargo, señaló que en algunos puntos de la ciudad los puentes son la única alternativa. “La idea es rehabilitar todos, aunque debemos priorizar la movilidad peatonal en superficie siempre que sea posible”, puntualizó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Finalmente, Flores Navarro enfatizó que la prioridad de los estudios de urbanismo es atender a las personas con capacidades diferentes, quienes durante años han enfrentado condiciones de exclusión en la ciudad. “Hacer accesible el espacio público transforma la vida de la gente y cambia la forma en que disfrutan su entorno”, afirmó.