Niegan conflicto de interés por parentesco entre miembros de IFSE y PJE

Torres Sánchez expresó que, en este caso, la situación personal no prohíbe el desempeño de cargos públicos

Por Rubén Pacheco

Septiembre 26, 2025 12:40 p.m.
A
J. Guadalupe Torres Sánchez/Foto: Citlally Montaño-Pulso

J. Guadalupe Torres Sánchez/Foto: Citlally Montaño-Pulso

No existe un pretendido conflicto de interés por el hecho de que Berenice de la Rosa Reynoso, integrante del Órgano de Administración Judicial sea esposa de Rodrigo Joaquín Lecourtois López, titular del Instituto de Fiscalización de Superior del Estado (IFSE), incluso tal señalamiento podría caer en un tema de género.

Así lo refirió J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, quien adujo que partiendo de la primicia de que el nombramiento de De la Rosa Reynoso no fue responsabilidad de Lecourtois López, no puede considerarse tal supuesto.

"¿Y el titular del Instituto de Fiscalización la nombró? (...) son los Poderes ¿no? Y los Poderes son autónomos. Uno lo propone el Ejecutivo, Legislativo y Judicial (...) lo que sí habría, es que al señalarla que es esposa de otro funcionario ¡Aguas! Porque ahí sí podría caber algún tema de género", supuso.

Torres Sánchez expresó que la circunstancia de estar civilmente casada con otro funcionario, pues no le prohíbe desempeñar dicho cargo público y "más si no tuvo nada que ver en el nombramiento", remarcó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El órgano lo integran De la Rosa Reynoso, designada por el Poder Legislativo; Francisco Ramos Silva, designado por parte del Poder Ejecutivo; y José Alfredo Salazar Hernández, designado por el Poder Judicial.

