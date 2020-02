Hay avances, asegura Nava sobre inconformidad de comuneros

"Yo me he sentado con ellos personalmente y vamos avanzando", declaró el alcalde de la Capital Xavier Nava Palacios al ser cuestionado respecto a las inconformidades de ejidatarios de la Comunidad de San Juan de Guadalupe quienes aseguran que no se ha dado acercamiento con la autoridad municipal.

"Yo me reuní con el secretario General del Ayuntamiento, en Palacio Municipal con los dirigentes de los comuneros de la Sierra de San Miguelito y dialogamos con ellos y con el director del Implan y quedamos de establecer una mesa de trabajo con autoridades estatales y federales para revisar el tema pero ellos deben hacer sus propuestas por escrito y presentarlas al Implan", señaló.

Explicó que se han recibido todas las propuestas, y todas serán respondidas puntualmente, además señaló que "no podemos asumir que por estar en una mesa de trabajo tendremos que incorporar lo que cualquiera está planteando, este es un estudio técnico", manifestó.

Respecto a la reunión que podría darse con comuneros y regidores, el alcalde señaló que existe apertura para realizar las mesas de trabajo necesarias.