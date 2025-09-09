logo pulso
LORENA ¡UN GRAN AÑO MÁS DE VIDA!

LORENA ¡UN GRAN AÑO MÁS DE VIDA!

Hay dos detenidos por siniestro en la Glorieta Bocanegra

Anuncian que se intervendrá la zona para protección a los peatones

Por Rolando Morales

Septiembre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, informó que derivado de un siniestro vial en el que una joven resulto lesionada en la glorieta González Bocanegra, dos conductores fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE). 

El comisario municipal detalló que el siniestro, ocurrido esté pasado sábado, derivó en el impacto de dos vehículos en la glorieta en el que uno de estos proyectó, a una joven hacia el vacío del desnivel de la zona, esto a consecuencia de no ceder el paso. 

“Los dos conductores de los vehículos fueron detenidos, de hecho todavía están a disposición de la FGE, lamentablemente la situación médica de la chica es delicada”, detalló el titular de la SSPC municipal. 

Ante este hecho, Villa Gutiérrez puntualizó la necesidad de intervenir este espacio con el objetivo de reducir el riesgo por siniestros viales y cuidar a los peatones de que forma continua transitan y cruzan esta zona. 

“Una es el balizamiento completo de lo que es la Glorieta, para efectos de poder identificarlo y dos establecer los Cruces Seguros, este es uno de los puntos donde se va a intervenir muy fuerte y es así como estaremos trabajando”. 

Afirmó que entre semana, la zona cuenta con la presencia permanente de elementos de la SSPC, puesto que es uno de los corredores estudiantiles derivado de las instituciones educativas que se encuentra aledañas a la glorieta. 

Por su parte, María Manuela García, titular de la FGE, informó que la víctima se encuentra en terapia intensiva con un traumatismo craneoencefálico y sedada a recomendación de los médicos. 

