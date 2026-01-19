Hay saldo blanco por frentes fríos en SLP: Ordaz

La temporada de frentes fríos en San Luis Potosí se ha desarrollado con saldo blanco y una amplia atención a la población vulnerable, derivado del trabajo de coordinación interinstitucional que mantiene la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó su titular, Mauricio Ordaz Flores.

El funcionario estatal señaló que, debido a las acciones preventivas y a la difusión constante de recomendaciones, se han evitado incidentes graves durante los descensos de temperatura, además de que se ha logrado ampliar la cobertura de apoyos en municipios y comunidades del estado.

Indicó que, tan solo durante este periodo, se han entregado más de tres mil apoyos, entre ellos más de mil 600 cobijas distribuidas principalmente los fines de semana en zonas con mayor afectación por el frío.

Ordaz Flores destacó que uno de los ejes principales ha sido la prevención de riesgos al interior de los hogares, por lo que se ha insistido a la población en no encender anafres ni leña en espacios cerrados, a fin de evitar intoxicaciones.

Asimismo, explicó que existe una coordinación permanente con el DIF estatal para atender a personas en situación de calle, quienes son canalizadas a espacios seguros durante las noches de bajas temperaturas; actualmente se cuenta con 150 lugares habilitados, de los cuales más de 30 se encuentran ocupados.

Finalmente, el titular de la CEPC precisó que los municipios con mayores afectaciones por las bajas temperaturas han sido Real de Catorce y Salinas, mientras que en la región Huasteca el descenso más bajo ha sido de 8 grados, sin que hasta el momento represente un riesgo mayor, aunque se mantiene vigilancia permanente.