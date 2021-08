Hay temas en los que se dejaron focos rojos: Vianey Montes

Al cierre de las comparecencias de los funcionarios del Ejecutivo estatal, en el marco del sexto y último informe del gobernador Juan Manuel Carreras ante el Poder Legislativo, es claro que hay temas en los que se han dejado "focos rojos", consideró la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de San Luis Potosí, Vianey Montes.

Expuso que si bien no se puede decir que todo fue malo durante este gobierno, sí hay temas en los que, sin duda, hay una deuda pendiente con los potosinos y que los funcionarios en el cargo definitivamente no tuvieron la capacidad para resolver o manejar mejor, como el problema de la emergencia sanitaria y la crisis en el campo potosino.

"Son temas en los que se hizo mucho menos de lo que se debió haber hecho", señaló Montes Colunga.

Puntualizó: "De algo servirán estas comparecencias, pero yo sí vi un problema: que los diputados hacen sus cuestionamientos y los funcionarios se limitan a aclarar, a justificar o sólo detallar por qué pasó lo que pasó y lo que a mí me gustaría que fuera es que ante cada cuestionamiento no sólo hubiera la explicación, sino que se propusiera la solución de determinado asunto y problema".

Subrayó que en lo particular también le preocupa el regreso a clases presenciales, que parece precipitado en estos momentos, pues la gran mayoría de los planteles en la entidad no están preparados en su infraestructura para cumplir con los protocolos sanitarios. "Muchos ni siquiera tienen agua o luz, la gente está preocupada por lo que podría pasar", dijo.