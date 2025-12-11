Huasteca Potosina aparece en la mañanera

La Huasteca Potosina fue presentada este jueves en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum como uno de los destinos imperdibles del país, durante la intervención de la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora.

En el espacio federal se proyectó un video promocional que mostró algunos de los principales atractivos de la región: las cascadas de El Meco y El Salto, actividades de aventura como rappel en Minas Viejas, la profundidad del Sótano de las Golondrinas, la cascada de Tamul, así como el Jardín Surrealista de Edward James. Sectur describió a la zona como un sitio que combina naturaleza, aventura y cultura.

Tras la mención, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona celebró que la Huasteca haya logrado una mayor visibilidad nacional e internacional, y atribuyó el posicionamiento a inversiones en infraestructura, promoción turística y servicios en la región.

Señaló que uno de los objetivos es consolidar el proyecto denominado Riviera Huasteca.

En su exposición, Rodríguez Zamora informó además que México registra un récord histórico de llegada de visitantes internacionales, con un incremento de 9.3% en derrama económica respecto al año anterior, superando los 2 mil 440 millones de dólares.

La funcionaria afirmó que el país se encuentra en camino de colocarse como el quinto destino más visitado del mundo, impulsado también por la expectativa del Mundial de Futbol de 2026.

Video de Sectur en la mañanera