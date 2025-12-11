Aumenta 13.6% visitantes internacionales a México: Sectur

Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo (Sectur), informó que de enero a octubre llegaron 79.3 millones de visitantes internacionales a México, lo que representa un aumento del 13.6 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado.

En conferencia de prensa matutina presidencial, la secretaria también destacó que la derrama económica que han dejado los turistas en nuestro país fue de 28 mil 218 millones de dólares, lo que significa un alza de 6.5 por ciento.

"México está de moda. Tenemos un récord histórico en la llegada de visitantes internacionales y en su derrama económica, es muy importante. Este octubre es el mejor de todos los años, decirles que tenemos un 10.7% más de visitantes internacionales, alcanzamos 8.3 millones, y versus antes de pandemia un 2.3 por ciento más.

"En el acumulado de la llegada de visitantes internacionales, en efecto, es el 13.6 por ciento más en el acumulado de enero a octubre; Y en derrama económica también de enero tenemos el 6.5% más de incremento".

-----¿De qué países llegan más turistas a México?

La secretaria también destacó que hay un aumento de 3.2 por ciento en pasajeros vía en vuelos nacionales, y en pasajeros en vuelos internacionales también se tuvo un crecimiento del 1.4 por ciento.

Detalló que los países con mayor incremento en las llegadas de turistas vía aérea a México fueron Italia, Canadá, China, Corea del Sur, Argentina, y Estados Unidos.

Anuncian Feria Internacional de Turismo en España

En Palacio Nacional, la titular de Turismo también resaltó que del 21 al 25 de enero México será el país invitado a la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026 en Madrid, España.

"Vamos a inundar México a España con toda la intención de seguir aumentando este gran mercado emisor que es para nosotros", aseguró.

Explicó que en las ferias internacionales por instrucción presidencial no solo van a comercializar, sino a demostrar la grandeza cultural.

"Viene una increíble oportunidad para nuestro país, porque iniciamos en enero del 21 al 25 en la feria más importante del turismo que se realiza año con año. Es un número 46 en Madrid, España, pero no llegamos como cualquier país. Somos país invitado. ¿Y a qué eso significa? Primero, por primera vez en la historia, vamos 32 estados, una delegación de más de 800 mexicanos. Tenemos el stand más grande de toda Latinoamérica, porque ya no cabemos", dijo.