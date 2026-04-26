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Icat firma convenio con contadores para capacitación en SLP

Buscan fortalecer habilidades laborales

Por Redacción

Abril 26, 2026 06:00 p.m.
A
Icat firma convenio con contadores para capacitación en SLP

El Instituto de Capacitación para el Trabajo (Icat) firmó un convenio de colaboración con el Colegio de Contadores Públicos para impulsar la capacitación y certificación profesional del gremio en San Luis Potosí.

De acuerdo con información oficial, el acuerdo contempla el desarrollo de programas formativos alineados a las necesidades actuales del entorno laboral, así como la certificación de competencias y el uso compartido de instalaciones.

El Icat aportará validación de habilidades técnicas, herramientas digitales y contenidos actualizados, mientras que el Colegio brindará respaldo especializado en la formación de profesionales.

Las autoridades señalaron que esta coordinación busca fortalecer la preparación de los contadores y mejorar su competitividad en el ámbito laboral.

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