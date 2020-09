Iglesia pide humanidad y respeto a reglamentos

Los inspectores deben de actuar con humanidad al ejercer su autoridad y los comerciantes deben atender las indicaciones de los reglamentos municipales, consideró el vocero de la arquidiócesis de San Luis Potosí, Juan Jesús Priego Rivera, luego de los dos incidentes que se han presentado entre inspectores municipales y comerciantes en la última semana.

"Siempre debemos recurrir al diálogo. La autoridad tiene que pensar en que hay muchísima gente en México que no tiene asegurado el sustento diario, que si ese día no trabaja no come, eso por parte de la autoridad; de parte de nosotros los ciudadanos hacia la autoridad debemos dialogar con ellos y ojalá la autoridad pueda escuchar cuales son las necesidades de los ciudadanos", señaló.

Pidió no politizar este tipo de situaciones a la vez llamó a la autoridad a no ejercer la fuerza pues los comerciantes son personas que requieren de llevar el sustento a sus hogares.

"La autoridad no debe ser prepotente, no tiene por qué ejercer ningún tipo de violencia, pero el ciudadanos debe ser dócil a las recomendaciones de la autoridad", manifestó.

Agregó que si alguien considera que le faltaron a sus derechos puede recurrir a presentar la denuncia correspondiente.

Reiteró el llamado a que todo se haga con humanidad y cortesía incluso las amonestaciones que se tengan que imponer.