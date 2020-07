Impedirán examen de admisión a afiebrados

Si en diez minutos de reposo los aspirantes a ingresar a la UASLP no logran que su temperatura corporal descienda de los 38 grados, perderán su oportunidad de presentar el examen de admisión este año lectivo. La misma medida se tomará para los que presenten síntomas de afección respiratoria.

Aspirantes de quienes la UASLP ya tiene conocimiento que salieron positivos en pruebas COVID, ya han sido boletinados en los filtros y tampoco se les permitirá el ingreso a la prueba, bajo ningún alegato, estableció el Comité para el Plan Estratégico de Acción UASLP Covid 19 en colaboración con la División de Servicios Escolares de la UASLP.

La Defensoría de los Derechos Universitarios hizo circular entre la comunidad académica universitaria el dictamen que fundamenta la medida de impedir el ingreso al examen a los jóvenes. El documento hace referencia al artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción X, que establece que "el acceso de las personas a la Educación Superior se encuentra supeditado al cumplimiento de los requisitos dispuestos por las instituciones públicas".

Señala también el acuerdo del 23 de marzo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARSCoV2 (COVID-19) en México, "como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia".

La Defensoría sostiene que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ha implementado la aplicación de un Examen de Admisión para el aspirante de nuevo ingreso "y que el derecho de acceso a la Educación Superior se encuentra supeditado al cumplimiento de los requisitos" que en materia de salubridad "las personas deberán cumplir para acceder a la aplicación de dicho examen".

La conclusión única es que no se vulnera el derecho a la educación "si el aspirante no cumple con las medidas sanitarias establecidas por la Universidad" y en consecuencia las autoridades universitarias competentes determinan no permitir su aplicación del examen de admisión al ciclo escolar 2020 – 2021.

El examen se efectuará del 27 al 30 de julio, para cumplir con la medida sanitaria de un máximo de 10 examinados por aula estándar, dispuestos a una distancia de 1.5 a 2 metros entre cada uno.

Claudia Elena González Acevedo, responsable del Sub Comité Técnico Uni COVID 19 exhortó a los jóvenes a que el día del examen tengan en cuenta la toma de temperatura central que es en la cabeza, no en la mano. "Y sobre todo, que si los padres de familia detectan que su hijo o hija no se encuentra bien, no permitan que se presenten al examen, porque no podemos permitir que haya más gente en San Luis Potosí con problemas de COVID".

Si en el filtro la toma de temperatura da 38 grados o más, se le concederán al aspirante diez minutos de reposo antes de una segunda toma. Si la temperatura no desciende, no se le permite el ingreso.