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IMPLAN cumple 20 años en SLP

Destacan planeación como base del desarrollo urbano

Por Redacción

Abril 17, 2026 06:49 p.m.
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IMPLAN cumple 20 años en SLP

El alcalde de Enrique Galindo Ceballos destacó la importancia de la planeación urbana a largo plazo durante el 20 aniversario del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), al señalar que es la base para definir el rumbo de la capital potosina.

Durante el evento, el edil subrayó que el crecimiento de la ciudad debe evaluarse considerando cambios recientes, como la desincorporación de Villa de Pozos y la creación de áreas de protección ecológica, además de mantener una visión integral del desarrollo urbano.

También resaltó proyectos impulsados en la actual administración, como acciones de accesibilidad en el Centro Histórico encabezadas por Estela Arriaga Márquez, así como programas de infraestructura verde.

Desafíos y avances en el desarrollo urbano local

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Galindo adelantó que se trabaja en una planeación metropolitana en coordinación con siete municipios, junto con autoridades federales y estatales, sin dejar de lado la planeación local.

Por su parte, el director del IMPLAN, Javier Ernesto Flores Navarro, señaló que el crecimiento ordenado de la ciudad ha sido resultado de la planeación técnica y la continuidad institucional, aunque reconoció retos como el cambio climático, la movilidad y el desarrollo equitativo.

En el marco del aniversario, se develó una placa conmemorativa y se formalizó la integración de nuevos miembros en la Junta de Gobierno del instituto, así como del grupo técnico que participará en la actualización de los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.

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