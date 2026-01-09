Impone Contraloría casi 400 sanciones contra servidores capitalinos

La Contraloría Interna del Ayuntamiento de la capital ha emitido casi 400 sanciones a servidores públicos desde octubre de 2021, reveló la titular del organismo, Gabriela López y López.

De acuerdo con la funcionaria, del 1 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2025 se han dictado 320 resoluciones, que derivaron en un total de 399 medidas disciplinarias contra personal municipal.

López y López desglosó que 221 casos corresponden a inhabilitaciones por un año, la sanción más recurrente aplicada por la dependencia.

Además se registraron, 142 abstenciones de sanción, otorgadas solo por una ocasión a solicitud del implicado cuando se cumplen criterios legales, 15 amonestaciones públicas y 10 determinaciones para dejar sin efecto contratos, comisiones o nombramientos.

Así como 6 amonestaciones privadas, 2 inhabilitaciones por seis meses, 2 inhabilitaciones por cuatro meses, 2 suspensiones por 30 días y 1 inhabilitación por tres meses.

La contralora apuntó que las áreas involucradas y motivos específicos de sanción son información pública disponible tanto en el portal del Ayuntamiento como en el del Sistema Estatal Anticorrupción.