Impone Contraloría casi 400 sanciones contra servidores capitalinos

La Contraloría Interna del Ayuntamiento de la capital ha emitido casi 400 sanciones a servidores públicos desde octubre de 2021, reveló la titular del organismo, Gabriela López y López.
De acuerdo con la funcionaria, del 1 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2025 se han dictado 320 resoluciones, que derivaron en un total de 399 medidas disciplinarias contra personal municipal.
López y López desglosó que 221 casos corresponden a inhabilitaciones por un año, la sanción más recurrente aplicada por la dependencia.
Además se registraron, 142 abstenciones de sanción, otorgadas solo por una ocasión a solicitud del implicado cuando se cumplen criterios legales, 15 amonestaciones públicas y 10 determinaciones para dejar sin efecto contratos, comisiones o nombramientos.
Así como 6 amonestaciones privadas, 2 inhabilitaciones por seis meses, 2 inhabilitaciones por cuatro meses, 2 suspensiones por 30 días y 1 inhabilitación por tres meses.
La contralora apuntó que las áreas involucradas y motivos específicos de sanción son información pública disponible tanto en el portal del Ayuntamiento como en el del Sistema Estatal Anticorrupción.
Contraloría libera la sanción del caso Rich tras amparo de víctima
Proponen inhabilitación de 10 años para tres funcionarios; el TEJA decidirá la sanción final.
