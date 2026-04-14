logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FERNANDA DEJA LA SOLTERÍA

Fotogalería

FERNANDA DEJA LA SOLTERÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Impulsan marca "Hecho en SLP" para empresas y artesanos

La iniciativa busca proteger a los productores locales y combatir la piratería

Por Martín Rodríguez

Abril 14, 2026 02:09 p.m.
A
Foto: Alberto Martínez/Pulso

Foto: Alberto Martínez/Pulso

El secretario Desarrollo Económico de Gobierno del Estado, Jesús Salvador González Martínez, presentó la marca "Hecho en San Luis Potosí", un distintivo que las empresas pequeñas, medianas o grandes podrán hacer circular alrededor del mundo.

La marca será entregada según las condiciones de quien lo solicite. El propio funcionario Estatal anunció que llegarán los medios tecnológicos para que en comunidades apartadas, los artesanos, por ejemplo, registren su marca desde sus zonas de origen, como ocurriría por ejemplo con Santa María Acapulco.

Para el caso de las empresas globales como General Motors y BMW, informó que también se les ha hecho la invitación para que agreguen a sus productos terminados la marca Hecho en San Luis Potosí, como ocurrirá por ejemplo con la mayor empresa fabricante de bicicletas, la de chocolates tradicionales y otras marcas que de manera progresiva se han venido consolidando en el mercado nacional e internacional.

El funcionario anunció visitas a las cuatro regiones del Estado para promover la marca y explicar las ventajas competitivas, además de capacitar a los emprendedores para participar del comercio electrónico (e-commerce), proteger los registros ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y mantener estándares.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Informó que la marca también ayudará a la protección de productos como los que luego llegan en presentación pirata o copia ilegal al mercado interno, éstos elaborados en China.

"La Secretaría de Desarrollo Económico está preparada para proporcionar el respaldo tecnológico a los micro y pequeños empresarios, en caso de que fuera necesario".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Impulsan marca Hecho en SLP para empresas y artesanos
Impulsan marca Hecho en SLP para empresas y artesanos

Impulsan marca "Hecho en SLP" para empresas y artesanos

SLP

Martín Rodríguez

La iniciativa busca proteger a los productores locales y combatir la piratería

Notifica OMA suspensión de vuelo SLP-Atlanta
Notifica OMA suspensión de vuelo SLP-Atlanta

Notifica OMA suspensión de vuelo SLP-Atlanta

SLP

Martín Rodríguez

El aumento de precio de los hidrocarburos podría ser la razón, dijo González Martínez

Modelo de contratación está apegado a la ley: Galindo
Modelo de contratación está apegado a la ley: Galindo

Modelo de contratación está apegado a la ley: Galindo

SLP

Rolando Morales

Datos oficiales muestran que en 2025, licitaciones públicas representaron el 88% del gasto total en la capital.

Desalojan de la Alameda a personas en situación de calle
Desalojan de la Alameda a personas en situación de calle

Desalojan de la Alameda a personas en situación de calle

SLP

Rolando Morales

La Secretaría de Seguridad Pública y el DIF municipal participan en la reubicación y atención de casos con menores