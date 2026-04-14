Impulsan marca "Hecho en SLP" para empresas y artesanos
La iniciativa busca proteger a los productores locales y combatir la piratería
El secretario Desarrollo Económico de Gobierno del Estado, Jesús Salvador González Martínez, presentó la marca "Hecho en San Luis Potosí", un distintivo que las empresas pequeñas, medianas o grandes podrán hacer circular alrededor del mundo.
La marca será entregada según las condiciones de quien lo solicite. El propio funcionario Estatal anunció que llegarán los medios tecnológicos para que en comunidades apartadas, los artesanos, por ejemplo, registren su marca desde sus zonas de origen, como ocurriría por ejemplo con Santa María Acapulco.
Para el caso de las empresas globales como General Motors y BMW, informó que también se les ha hecho la invitación para que agreguen a sus productos terminados la marca Hecho en San Luis Potosí, como ocurrirá por ejemplo con la mayor empresa fabricante de bicicletas, la de chocolates tradicionales y otras marcas que de manera progresiva se han venido consolidando en el mercado nacional e internacional.
El funcionario anunció visitas a las cuatro regiones del Estado para promover la marca y explicar las ventajas competitivas, además de capacitar a los emprendedores para participar del comercio electrónico (e-commerce), proteger los registros ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y mantener estándares.
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Informó que la marca también ayudará a la protección de productos como los que luego llegan en presentación pirata o copia ilegal al mercado interno, éstos elaborados en China.
"La Secretaría de Desarrollo Económico está preparada para proporcionar el respaldo tecnológico a los micro y pequeños empresarios, en caso de que fuera necesario".
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