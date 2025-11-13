Imputados por daño a Pensiones solo han ofrecido bienes por 25 millones

Dentro de las medidas de reparación de algunos de los inmiscuidos en el probable daño al erario de la Dirección General de Pensiones (DPE), en la actualidad se mantienen estancadas las propuestas de los imputados, en relación con lo que se reportaba a principios de este 2025.

En febrero pasado, Luis Arturo Coronado Puente, titular de la Dirección de Pensiones del Estado (DPE), informó que, como pago reparatorio, uno de los implicados dio en garantía dos bienes inmuebles con un valor estimado de 22 millones de pesos.

Precisó que el pago corresponde a una de las carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía General del Estado (FGE), donde el daño patrimonial asciende a más de 183 millones de pesos. Es decir, apenas representa alrededor del 12% de la cantidad a recuperar.

Ahora, este jueves, el directivo actualizó que una de las propiedades tiene un valor de 12 millones de pesos, mientras que la otra asciende a 13 millones, es decir, un total de 25 millones de pesos.

"Entonces, es lo único que se ha tenido hasta el día de hoy (...) se les sigue el proceso judicial y siguen en reclusión", complementó.