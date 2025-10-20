IMSS realiza tercera donación multiorgánica del año en San Luis Potosí
La procuración de órganos en el Hospital General de Zona No. 50 beneficiará a más de 30 personas en distintos estados del país.
El Hospital General de Zona No. 50 del IMSS en San Luis Potosí realizó su tercera donación multiorgánica del año, gracias al gesto solidario de una familia que decidió donar los órganos y tejidos de un hombre de 38 años que falleció por un derrame cerebral.
Durante la operación se recuperaron riñones, hígado, córneas y tejido óseo, los cuales fueron enviados a distintos hospitales del país para salvar vidas. Los riñones se trasladaron a Monterrey, el hígado al Hospital General de la Ciudad de México, el tejido óseo al Hospital Universitario de Nuevo León y las córneas permanecerán en el HGZ No. 50 para su posterior trasplante.
El doctor Claudio Alberto García Perales, coordinador de donación de órganos del IMSS, explicó que este acto de generosidad beneficiará a más de 30 personas.
"El gesto altruista de una familia transforma el dolor en esperanza", señaló.
El IMSS reconoció la labor de todo el personal médico y reiteró su compromiso de fomentar la cultura de la donación.
Cualquier persona puede registrarse como donadora voluntaria en las páginas www.gob.mx/cenatra o www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos.
