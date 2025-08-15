logo pulso
Inauguran primer hospital y refugio canino en Soledad

Por Flor Martínez

Agosto 15, 2025 03:01 p.m.
A
Inauguran primer hospital y refugio canino en Soledad

El Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez inauguraron el Hospital y Refugio "Huellitas", ubicado en el fraccionamiento Valencia, un espacio que brindará atención integral hasta 500 animales domésticos.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, Leticia Vargas Tinajero, informó que el refugio cuenta con oficinas administrativas, consultorios, quirófanos, área de rayos X, estética canina, zona recreativa y techos térmicos que se adaptan a los cambios de temperatura, garantizando el bienestar de las mascotas.

Destacó que el lugar será autosustentable y contará con una planta tratadora que permitirá reutilizar el recurso para la limpieza de instalaciones y el riego de jardines, contribuyendo así al ahorro de agua potable.

El refugio fue construido en un terreno de 4 mil 500 metros cuadrados, con una inversión cercana a los 28 millones de pesos.

Por su parte, el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz precisó que el municipio donó el terreno, pero la ejecución del proyecto corrió a cargo del Gobierno estatal.

El edil reconoció que, al igual que en otros municipios, en Soledad existe una problemática importante relacionada con perros en situación de calle, y señaló que este nuevo espacio representa una solución segura y digna para los animales rescatados.

Agregó que la Dirección de Ecología municipal continuará atendiendo los reportes ciudadanos por maltrato animal, y que ahora, con este refugio, los animales rescatados podrán recibir alimento, atención médica y los cuidados necesarios.

