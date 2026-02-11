Incendio en Santo Domingo, controlado al 40%: CEPC
292 brigadistas combaten el fuego en la comunidad de San Francisco
Galeria
Un incendio forestal en la comunidad de San Francisco, en el municipio de Santo Domingo, mantiene en alerta a corporaciones estatales y municipales.
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) reportó que el siniestro registra un 40 por ciento de control y 25 por ciento de liquidación, tras varios días de labores en la zona.
En el operativo participan 292 brigadistas, entre personal especializado, voluntarios y autoridades de los tres niveles de gobierno, quienes trabajan en la contención de las llamas y en la liquidación de puntos activos para evitar que el viento avive el fuego.
Ola de incendios pone en jaque a los bomberos
Muchos de los siniestros son provocados
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Las acciones se concentran en proteger a la población cercana y reducir el impacto ambiental en la región. Las autoridades informaron que el despliegue continuará hasta lograr la extinción total.
no te pierdas estas noticias
Regidor evita hablar de sanciones tras viaje a España
Rolando Morales
El gobernador Ricardo Gallardo calificó el viaje como gasto innecesario y advirtió posibles sanciones del PVEM
Sin "Convoy", han bajado las faltas administrativas: Villa Gutiérrez
Rolando Morales
Se detienen hasta 130 personas a la semana, señaló el titular de la SSPC capitalina