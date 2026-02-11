logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Incendio en Santo Domingo, controlado al 40%: CEPC

Fotogalería

Incendio en Santo Domingo, controlado al 40%: CEPC

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Incendio en Santo Domingo, controlado al 40%: CEPC

292 brigadistas combaten el fuego en la comunidad de San Francisco

Por Redacción PULSO

Febrero 11, 2026 12:03 p.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

Un incendio forestal en la comunidad de San Francisco, en el municipio de Santo Domingo, mantiene en alerta a corporaciones estatales y municipales.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) reportó que el siniestro registra un 40 por ciento de control y 25 por ciento de liquidación, tras varios días de labores en la zona.

En el operativo participan 292 brigadistas, entre personal especializado, voluntarios y autoridades de los tres niveles de gobierno, quienes trabajan en la contención de las llamas y en la liquidación de puntos activos para evitar que el viento avive el fuego.

LEA TAMBIÉN

Ola de incendios pone en jaque a los bomberos

Muchos de los siniestros son provocados

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Las acciones se concentran en proteger a la población cercana y reducir el impacto ambiental en la región. Las autoridades informaron que el despliegue continuará hasta lograr la extinción total.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Regidor evita hablar de sanciones tras viaje a España
Regidor evita hablar de sanciones tras viaje a España

Regidor evita hablar de sanciones tras viaje a España

SLP

Rolando Morales

El gobernador Ricardo Gallardo calificó el viaje como gasto innecesario y advirtió posibles sanciones del PVEM

Sin Convoy, han bajado las faltas administrativas: Villa Gutiérrez
Sin Convoy, han bajado las faltas administrativas: Villa Gutiérrez

Sin "Convoy", han bajado las faltas administrativas: Villa Gutiérrez

SLP

Rolando Morales

Se detienen hasta 130 personas a la semana, señaló el titular de la SSPC capitalina

Lanzan app Escudo Digital contra las extorsiones telefónicas
Lanzan app Escudo Digital contra las extorsiones telefónicas

Lanzan app "Escudo Digital" contra las extorsiones telefónicas

SLP

Rolando Morales

Zarazúa aclara juicio por plaza federal; es un ejercicio técnico, dice
Zarazúa aclara juicio por plaza federal; es un ejercicio técnico, dice

Zarazúa aclara juicio por plaza federal; "es un ejercicio técnico", dice

SLP

Ana Paula Vázquez

La funcionaria destacó que su compromiso está con el Poder Judicial del Estado