Incendio en Santo Domingo, controlado al 40%: CEPC

Un incendio forestal en la comunidad de San Francisco, en el municipio de Santo Domingo, mantiene en alerta a corporaciones estatales y municipales.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) reportó que el siniestro registra un 40 por ciento de control y 25 por ciento de liquidación, tras varios días de labores en la zona.

En el operativo participan 292 brigadistas, entre personal especializado, voluntarios y autoridades de los tres niveles de gobierno, quienes trabajan en la contención de las llamas y en la liquidación de puntos activos para evitar que el viento avive el fuego.

Las acciones se concentran en proteger a la población cercana y reducir el impacto ambiental en la región. Las autoridades informaron que el despliegue continuará hasta lograr la extinción total.