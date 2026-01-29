Ola de incendios pone en jaque a los bomberos

Matehuala.- Elementos de Bomberos lograron sofocar un incendio en las instalaciones de Ferema, gracias a la oportuna intervención de los tragahumo, no hubo personas lesionadas en este siniestro, se desconocen las causas que lo provocaron y afectaron un predio de gran magnitud.

En la base operativa del Cuerpo de Bomberos recibieron un reporte en el cual les informaban de un incendio en los terrenos de la Feria, ubicada al oriente de la ciudad en la colonia Ferrocarrilera, por lo que inmediatamente en una unidad se trasladaron al lugar para sofocar el fuego.

Al llegar al lugar de los hechos el siniestro se generó en un área dentro de las instalaciones de Ferema, se estaba quemando por lo que empezaron a trabajar para lograr apagar el fuego y evitar que se propagara, ya que las llamas afectaron una zona de aproximadamente doscientos metros, afortunadamente lograron apagar el fuego y no hubo personas lesionadas, se desconoce los motivos que provocaron el incendio.

Por otra parte elementos de bomberos también acudieron a la calle Sacramento de la colonia Olivar de las Ánimas, donde reportaban un incendio en un lote baldío, por lo que llegaron y lograron sofocar las llamas para evitar una contingencia mayor.

