ELEN LA DESPIDEN DE LA SOLTERÍA

Indagan aguas residuales y metales pesados en presa San José

Galindo Ceballos destacó la importancia de las plantas de tratamiento en la zona y la labor de lirio acuático

Por Rolando Morales

Febrero 20, 2026 11:28 a.m.
Foto: Alberto Martínez/Pulso

El alcalde Enrique Galindo Ceballos reconoció que en la presa San José se registran descargas de aguas residuales provenientes de comunidades y fraccionamientos cercanos, situación que, dijo, obliga a reforzar el funcionamiento de las plantas de tratamiento en la zona para evitar que continúen los derrames hacia el cuerpo de agua.

Al ser cuestionado sobre el exhorto aprobado por el Congreso del Estado para que Interapas, Conagua y la CEA informen sobre las acciones de saneamiento en la presa San José ante la presencia de lirio acuático, el edil explicó que el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT) confirmó que esta planta está cumpliendo una función relevante al retener metales pesados a través de sus raíces.

Indicó que aún se analiza el origen de esos metales pesados, pues no se ha determinado si forman parte de las condiciones naturales del vaso de la presa o si provienen de otras fuentes externas.

Además, advirtió que retirar el lirio implicaría un manejo especial, ya que el material vegetal contendría dichos metales y requeriría un destino final adecuado.

Galindo Ceballos señaló que también se evalúa qué ocurriría si se elimina por completo el lirio, particularmente en relación con la capacidad de los filtros para procesar el agua con presencia de metales. Hasta ahora, afirmó, el agua que pasa por el sistema de filtración cumple con las condiciones para consumo humano, lo que consideró un indicador favorable.

En cuanto a las descargas, el alcalde afirmó que personalmente ha constatado la situación en el lugar y explicó que existe una planta de tratamiento que no opera de manera constante. Subrayó que es necesario fortalecer su funcionamiento, especialmente en la zona de Escalerillas, para impedir que aguas negras lleguen a la presa.

Finalmente, reconoció que el crecimiento urbano y rural hacia ese sector ha incrementado la presión sobre la presa, aunque algunos fraccionamientos ya cuentan con sus propias plantas de tratamiento. No obstante, insistió en que se deben reforzar estos sistemas para evitar que continúen vertiéndose aguas residuales en San José.

