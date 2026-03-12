Indagan presunta agresión a alumnos en primaria de SLP

El Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) informó que activó los protocolos de atención tras recibir una denuncia por un presunto hecho de agresión contra estudiantes en la Escuela Primaria "Antonio Díaz Soto y Gama".

De acuerdo con la dependencia, el caso ya se encuentra bajo revisión y se atiende conforme a la normativa vigente y a los mecanismos de protección establecidos para el entorno escolar.

Como medida preventiva mientras se realizan las indagatorias correspondientes, la trabajadora administrativa señalada fue separada temporalmente de sus funciones, informó el titular del organismo.

Las autoridades educativas señalaron que el proceso se mantiene en seguimiento institucional y que se dará continuidad a las investigaciones para esclarecer los hechos reportados.

El Gobierno del Estado indicó que se actuará con apego a los protocolos de seguridad escolar y al marco legal, con el objetivo de garantizar la protección de los estudiantes y el respeto a los derechos de las personas involucradasmientras se determina la situación del caso.