logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES DE CELEBRAR!

Fotogalería

¡FELICES DE CELEBRAR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Indagan presunta agresión a alumnos en primaria de SLP

Autoridades educativas activaron protocolos

Por Redacción

Marzo 12, 2026 02:05 p.m.
A
Indagan presunta agresión a alumnos en primaria de SLP

El Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) informó que activó los protocolos de atención tras recibir una denuncia por un presunto hecho de agresión contra estudiantes en la Escuela Primaria "Antonio Díaz Soto y Gama".

De acuerdo con la dependencia, el caso ya se encuentra bajo revisión y se atiende conforme a la normativa vigente y a los mecanismos de protección establecidos para el entorno escolar.

Como medida preventiva mientras se realizan las indagatorias correspondientes, la trabajadora administrativa señalada fue separada temporalmente de sus funciones, informó el titular del organismo.

Las autoridades educativas señalaron que el proceso se mantiene en seguimiento institucional y que se dará continuidad a las investigaciones para esclarecer los hechos reportados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El Gobierno del Estado indicó que se actuará con apego a los protocolos de seguridad escolar y al marco legal, con el objetivo de garantizar la protección de los estudiantes y el respeto a los derechos de las personas involucradasmientras se determina la situación del caso.

LEA TAMBIÉN

SEER, sin reportes de estudiantes con problemas de drogadicción

El Sistema Educativo Estatal Regular supervisa 46 preparatorias para detectar consumo de drogas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Indagan presunta agresión a alumnos en primaria de SLP
Indagan presunta agresión a alumnos en primaria de SLP

Indagan presunta agresión a alumnos en primaria de SLP

SLP

Redacción

Autoridades educativas activaron protocolos

Niegan SSPC abuso tras detención en Ciudad Valles
Niegan SSPC abuso tras detención en Ciudad Valles

Niegan SSPC abuso tras detención en Ciudad Valles

SLP

Rubén Pacheco

Juárez Hernández aclaró que el detenido presentaba heridas antes del arresto

Obra de puente en Periférico cumple todas las normas: Seduvop
Obra de puente en Periférico cumple todas las normas: Seduvop

Obra de puente en Periférico cumple todas las normas: Seduvop

SLP

Rubén Pacheco

Las columnas del puente cumplen con la altura normativa desde la cimentación, señaló Vargas Tinajero

Galindo evita definir postura sobre megacoalición para 2027
Galindo evita definir postura sobre megacoalición para 2027

Galindo evita definir postura sobre megacoalición para 2027

SLP

Samuel Moreno

El alcalde capitalino aseguró que se mantiene enfocado en su gestión