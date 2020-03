Indigna a alumnas del Cobach 01 suspensión general de actividades el 9 de marzo

Alumnas del plantel 01 del Colegio de Bachilleres (Cobach), localizado en la colonia soledense Foresta, protestaron esta tarde en contra de la dirección de la institución, pues anunciaron la suspensión general de actividades escolares el 9 de marzo próximo, realización del "#UnDíaSinNosotras..."El Nueve ninguna se mueve".

Las bachilleres pegaron hojas de papel bond en el portón del centro escolar, donde expresaron su inconformidad con la medida administrativa, que demerita el movimiento en contra del feminicidio y la violencia hacia las mujeres.

De acuerdo con las estudiantes, los directivos deben establecer una estrategia y solución para que los alumnos tengan sus clases con normalidad el próximo lunes, y no aplicando puentes para esa fecha.

En los textos se leía: "Nuestro movimiento no es un festejo. Lo quitas o lo vuelvo poner", "¡Ya estamos hasta la madre! No les tenemos miedo", "Cobach 01 hipócrita" y "No nos van a silenciar #NiUnaMenos".