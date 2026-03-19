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InDRE confirma dos casos de miasis por barrenador en mujeres

Son originarias de Tamasopo y San Martín, por lo que autoridades llaman a la población a tomar medidas para evitar contagios

Por Pulso Online

Marzo 19, 2026 04:09 p.m.
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Foto: Huasteca Hoy

Foto: Huasteca Hoy

En San Luis Potosí fueron confirmados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) dos casos de miasis, enfermedad generada en humanos por la infestación en heridas de gusano barrenador, por lo que instancias de salud y agropecuarias tanto estatales como federales refuerzan acciones de vigilancia, información y fumigación en municipios con casos de gusano barrenador.

La secretaria de Salud en el Estado, Leticia Gómez Ordaz dijo que se enviaron dos muestras al InDRE, de dos personas detectadas con afectación en extremidades por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), con resultado positivo. Los casos corresponden a dos mujeres, de 65 y 79 años de edad, originarias de Tamasopo y San Martín Chalchicuautla. Ambas mujeres cuentan con enfermedades previas como diabetes mellitus e hipertensión arterial.

La funcionaria dijo que la Comisión Estatal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) trabaja en coordinación con SENASICA, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (SEDARH), fumigando las zonas en dónde se han registrado los casos, y de manera adicional se continúa con las acciones de prevención como la recomendación de mantener heridas limpias y cubiertas, se aumentará la fumigación en la región huasteca y municipios con presencia del gusano barrenador.

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La miasis es una infección en la que larvas de mosca invaden tejidos vivos, alimentándose de ellos y causando lesiones que pueden agravarse si no se atienden de forma oportuna. Las lesiones son dolorosas, y suele ocurrir cuando una persona tiene heridas expuestas, infecciones cutáneas o una higiene deficiente en la zona afectada. Los síntomas que pueden alertar incluyen: dolor intenso en la zona afectada, sensación de movimiento bajo la piel, lesiones que no cicatrizan, presencia de secreción o inflamación.

El tratamiento de la miasis consiste en retirar las larvas y tratar la herida para evitar complicaciones, por lo que es de vital importancia que ante la presencia de cualquiera de los síntomas mencionados, se acuda de manera inmediata a recibir atención médica.

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