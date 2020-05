Industria automotriz se reactiva hasta junio: Sedeco

No hay nada oficial que indique que las plantas de ensamble de automóviles y las empresas de proveeduría regresarían a trabajar el 17 de mayo, puesto que el Consejo General de Salud, hasta ahora mantiene firme la fecha de reinicio de la actividad industrial, para el próximo primero de junio en caso de que así se den las condiciones, advirtió el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado, Gustavo Puente Orozco.

Explicó que el receso o el reinicio de actividades son independientes de la vigencia del Tratado Trilateral de Libre Comercio de América del Norte -TTLC- o en su caso de la entrada en vigor del Tratado México Estados Unidos Canadá -T-MEC-.

Aseguró que es la autoridad federal quien está decidiendo si hubiera alguna otra directriz para el caso de un eventual regreso a la producción. Sin embargo, oficialmente no hay nada.

Precisó que el acuerdo es muy claro y todas las empresas que no son esenciales, tales como electrodomésticos, automotrices, comercios diversos, tales como ropa y gran parte de los giros que no son esenciales, ni forman parte del acuerdo federal no pueden abrir sino hasta el 30 de mayo.