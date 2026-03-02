logo pulso
INE-SLP garantiza estar preparado para comicios de 2027

Liliana Díaz de León señaló que es una institución consolidada que se adaptará a eventuales cambios legales

Por Samuel Moreno

Marzo 02, 2026 02:26 p.m.
A
Foto: Alberto Martínez/Pulso

Foto: Alberto Martínez/Pulso

La nueva vocal ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en la entidad, Liliana Díaz de León Zapata, afirmó que el organismo está preparado para organizar los comicios de 2027, aunque mantendrá prudencia institucional hasta conocer a detalle la reforma electoral impulsada por la Presidencia de la República.

La funcionaria subrayó que el INE es una institución consolidada con personal profesional en todo el país, capaz de adaptarse a cambios legales como ya ocurrió con reformas recientes. No obstante, señaló que aún no existe un documento definitivo que permita evaluar el alcance de las modificaciones planteadas.

Indicó que la instrucción de la consejera presidenta es esperar el texto final para realizar un análisis técnico y, posteriormente, fijar una postura institucional, al tiempo que el Instituto ofrecerá su experiencia operativa a las autoridades encargadas del proceso legislativo.

Díaz de León Zapata explicó que su llegada a San Luis Potosí es reciente —proveniente de la Junta Local de Baja California— y que el proceso de entrega-recepción ya concluyó, por lo que actualmente se encuentra en funciones y en etapa de diagnóstico del contexto político e institucional del estado.

Añadió que una prioridad inmediata será preparar a la estructura electoral rumbo al proceso que iniciará en septiembre, fortaleciendo áreas clave como el Registro Federal de Electores y las campañas para actualizar credenciales de votar, indispensables para integrar el padrón y la lista nominal.

Finalmente, destacó que el INE mantiene actividades permanentes más allá de los periodos electorales, entre ellas la promoción del trámite y renovación de credenciales, la búsqueda de capacitadores electorales y la coordinación con instituciones públicas, acciones que —dijo— serán fundamentales para garantizar la participación ciudadana y la organización de la próxima jornada electoral.

