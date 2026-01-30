Inegi confirma avances de la economía local

Durante el tercer trimestre del 2025 San Luis Potosí reportó avances sobresalientes en su actividad económica, con crecimientos del 3.5 por ciento comparada con el mismo periodo del 2024 y del 1.7 si la cotejamos con el trimestre inmediato anterior. Esas cifras ubican a la economía potosina en el tercer lugar nacional con mayor crecimiento a tasas anual y trimestral.

Lo anterior, de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) dado a conocer el día de hoy por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el cual ofrece un panorama sobre la evolución económica de los estados del país.

De acuerdo con la tendencia del indicador, la entidad potosina se consolida como una potencia económica como resultado de la política de crecimiento generada desde el gobierno de Ricardo Gallardo, que ha promovido la Inversión Extranjera Directa y modernizado la infraestructura, elevando con ello sus índices de competitvidad.

El impulso de un desarrollo sin límites se traduce en la atracción de nuevas inversiones globales y el fortalecimiento del sector industrial, convirtiendo al estado en un punto estratégico para empresas nacionales e internacionales y la generación de fuentes de trabajo bien pagadas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí