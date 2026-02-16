Infractores hacen labor social en los Tangamanga

Debido el registro continuo de faltas administrativas, en lugar de aplicar sanciones económicas a los infractores, se les establece un pago, a través de trabajo comunitario en los complejos recreativos, informó Joaquín García Martínez, director de los Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga (Cecurt).

Informó que diariamente los guardaparques atienden tres faltas al reglamento interno de los parques, relacionados con acceder el límite de seguridad máxima y consumir bebidas embriagantes. Explicó que, en algunos casos, los oficiales retiran del lugar a las personas que consumen alcohol y en otros, se les sugiere realizar actividades comunitarias como resarcimiento a las faltas cometidas.

En entrevista, el director general explicó que en la actualidad el parque Tangamanga 1 cuenta con 56 guardaparques, quienes se dedican a vigilar y mantener la seguridad de todos los asistentes.

"Por lo general, lo que nosotros tratamos de generarles alguna actividad social que puedan llegar a desarrollar dentro de los parques Tangamanga; algún tipo de reforestación o alguna limpieza", remató.

La velocidad máxima permitida para vehículos en general dentro de los parques, es de 20 kilómetros por hora, cuyos espacios reciben diariamente alrededor de 10 mil personas, y entre 25 mil y 50 mil visitantes los fines de semana.