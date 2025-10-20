Ingresan casi 300 mdp por regularización de "chocolates"

De abril de 2023 a la fecha, se han regularizado 120 mil 499 vehículos de procedencia extranjera, generando una recaudación de 281 millones de pesos, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Aseguraron que este monto, se han destinado a mejorar vialidades y fortalecer la infraestructura estatal.

Actualmente aún operan cinco módulos de regularización: dos en la capital potosina, con sede en el Parque Tangamanga II y la explanada del C5, y tres más en Ciudad Valles, Matehuala y Rioverde.

Además, todas las oficinas recaudadoras del Estado están habilitadas para dar de alta las unidades regularizadas.

El programa estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2026, conforme a la reforma del decreto publicado el 26 de septiembre de 2024, lo que garantiza tiempo suficiente para que más propietarios formalicen la situación legal, informó la SSPC.