logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MARIJÓ PREPARA SU BODA

Fotogalería

MARIJÓ PREPARA SU BODA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

INAPAM Vinculación Productiva: Registro para cobrar aguinaldo

El INAPAM ofrece alternativa para acceder a aguinaldo a través de Vinculación Productiva

Por El Universal

Octubre 20, 2025 02:03 p.m.
A
INAPAM Vinculación Productiva: Registro para cobrar aguinaldo

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Aunque el INAPAM no ofrece de manera directa un apoyo económico como el aguinaldo, sí proporciona una alternativa para que los adultos mayores puedan acceder a esta prestación a través del programa Vinculación Productiva.

El programa de Vinculación Productiva permite que millones de adultos mayores se reincorporen al mercado laboral formal, considerando sus habilidades, oficios y experiencia profesional.

Al integrarse a alguna de las empresas participantes, los beneficiarios tienen derecho a prestaciones de ley, sueldo base y contrataciones por hora, jornada o proyecto. En algunos casos, estas prestaciones pueden ser superiores a las que marca la ley, incluyendo el pago de aguinaldo.

¿Cómo unirse al programa Vinculación Productiva?

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Si deseas reincorporarte a la vida laboral, es necesario contar con los siguientes documentos en original:

Credencial INAPAM

Identificación oficial con fotografía

Proceso para integrarse al programa:

Llenar la solicitud de inclusión social.

Tener una entrevista con el promotor de Vinculación Productiva.

Seleccionar la oferta de actividad productiva o voluntaria que sea de interés.

Asistir a una entrevista con las empresas correspondientes.

Para iniciar el trámite, es necesario acudir personalmente a los módulos de Vinculación Productiva del INAPAM.

Horario de atención: 8:00 a 15:00 hrs.

Consulta de módulos disponibles: en la sección "Acciones y Programas" del sitio web del INAPAM.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

INAPAM Vinculación Productiva: Registro para cobrar aguinaldo
INAPAM Vinculación Productiva: Registro para cobrar aguinaldo

INAPAM Vinculación Productiva: Registro para cobrar aguinaldo

SLP

El Universal

El INAPAM ofrece alternativa para acceder a aguinaldo a través de Vinculación Productiva

Asesinan a líder de Asociación de limoneros en Apatzingán
Asesinan a líder de Asociación de limoneros en Apatzingán

Asesinan a líder de Asociación de limoneros en Apatzingán

SLP

El Universal

El crimen de Bernardo Bravo Manríquez se relaciona con las extorsiones a productores

Beca Benito Juárez: letras A, B y C reciben depósito
Beca Benito Juárez: letras A, B y C reciben depósito

Beca Benito Juárez: letras A, B y C reciben depósito

SLP

El Universal

Las letras A, B y C son las beneficiadas con el depósito de la Beca Benito Juárez hoy

Sheinbaum sobre el PAN: En el mismo lugar y con la misma gente
Sheinbaum sobre el PAN: En el mismo lugar y con la misma gente

Sheinbaum sobre el PAN: "En el mismo lugar y con la misma gente"

SLP

El Universal

Lamentó la falta de empatía por hacer un acto político en medio de la emergencia por lluvias