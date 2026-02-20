Inicia Operativo Cuaresma, ¿Cómo elegir bien productos del mar?

Del 16 de febrero y hasta el 12 de abril es el periodo de vigilancia en pescaderías y en todo tipo de comercio que se dedique a la venta de alimentos del mar por el Operativo Cuaresma 2026.

Irene Hernández Hernández, responsable de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris) en la Jurisdicción Sanitaria V informó que en esta temporada estarán vigilando lugares de venta, tanto en crudo como en alimentos preparados y que, en caso de encontrar anomalías, podrían desde incautar el producto, destruirlo hasta clausurar el negocio.

Recomendó que los compradores que deben estar al pendiente de que, por ejemplo, el pescado que debe tener ojos brillantes y escamas firmes.

Además los productos deben despedir un olor a mar, pues cualquier mal o extraño aroma no lo hace viable para adquirirlo.

También comentó que se debe poner atención en el estado de conservación en que se tenga el marisco en los establecimientos, pues lo adecuado es que esté en congeladores y/o sobre hielos limpios y suficientes, sí como no tener rastros de sangre o vísceras.