Iniciarían en el mes de abril sectorización de red de agua

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Ayuntamiento de San Luis Potosí analizarán la posibilidad de iniciar en el mes de abril las primeras obras de sectorización de la red hidráulica en la capital, un proyecto considerado estratégico para reducir fugas y mejorar la eficiencia en el suministro, informó el delegado federal Darío Fernando González Castillo.

El funcionario explicó que existe coordinación directa con el alcalde Enrique Galindo Ceballos para implementar este esquema, cuyo objetivo no es incrementar la cantidad de agua, sino evitar su pérdida dentro de la infraestructura. Señaló que actualmente el principal problema no es la falta de volumen, sino las fugas en la red, que provocan desperdicio antes de que el recurso llegue a los hogares.

Detalló que las primeras intervenciones se concentrarán en la zona norte de la ciudad, particularmente en colonias como El Saucito, Mártires de la Revolución y Rosedal, consideradas prioritarias por sus antecedentes de baja presión y fallas en el servicio.

González Castillo indicó que el proyecto se desarrollará con recursos federales a través del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Proagua) y el Programa de Saneamiento y Aguas Residuales (Prosanear), los cuales ya fueron gestionados y autorizados para su ejecución.

El delegado subrayó que la sectorización permitirá dividir la red en áreas controladas para detectar fugas, regular presiones y administrar de forma más eficiente el suministro, lo que a mediano plazo podría traducirse en un servicio más constante para miles de habitantes de la capital potosina.