logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REGINA & RICARDO ¡UNEN SUS VIDAS!

Fotogalería

REGINA & RICARDO ¡UNEN SUS VIDAS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Injustificadas, 600 plazas de profesores de Telesecundaria: SEGE

Torres Cedillo aseguró que no tienen el número de alumnos suficiente

Por Rubén Pacheco

Agosto 25, 2025 03:42 p.m.
A
Juan Carlos Torres Cedillo/Foto: Pulso

Juan Carlos Torres Cedillo/Foto: Pulso

A pesar que disminuyeron 33 por ciento en los últimos cuatro años, en el estado de San Luis Potosí existen 600 plazas injustificadas de profesores que laboran en el subsistema de Telesecundaria.

Así lo informó Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), quien explicó que injustificados hace referencia a que no tienen el número de alumnos suficientes para justificar la función de un trabajador de la educación.

Contextualizó que cuando la presente administración tomó posesión del Poder Ejecutivo, dicho nivel tenía 900 espacios sin justificar, ahora cuatro años después la cuenta es de 600, es decir, una reducción del 33 por ciento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Quiere decir que hubo una movilidad de 300 (profesores), entre otros, que se jubilaron, pero precisamente (...) en una reunión de nuestra área administrativa con gente del sindicato en la Ciudad de México para ver lo de la homologación", comentó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Injustificadas, 600 plazas de profesores de Telesecundaria: SEGE
Injustificadas, 600 plazas de profesores de Telesecundaria: SEGE

Injustificadas, 600 plazas de profesores de Telesecundaria: SEGE

SLP

Rubén Pacheco

Torres Cedillo aseguró que no tienen el número de alumnos suficiente

Recibe SCT más de 10 denuncia contra taxistas de la Fenapo
Recibe SCT más de 10 denuncia contra taxistas de la Fenapo

Recibe SCT más de 10 denuncia contra taxistas de la Fenapo

SLP

Rubén Pacheco

Martínez Acosta aseguró que se iniciaron procedimientos administrativos para deslindar responsabilidades

Burócratas de Soledad gozan de asueto este lunes
Burócratas de Soledad gozan de asueto este lunes

Burócratas de Soledad gozan de asueto este lunes

SLP

Flor Martínez

91% de IAAS en SLP se originaron en hospitales
91% de IAAS en SLP se originaron en hospitales

91% de IAAS en SLP se originaron en hospitales

SLP

Rolando Morales

La Dirección General de Epidemiología reveló datos alarmantes