Injustificadas, 600 plazas de profesores de Telesecundaria: SEGE

A pesar que disminuyeron 33 por ciento en los últimos cuatro años, en el estado de San Luis Potosí existen 600 plazas injustificadas de profesores que laboran en el subsistema de Telesecundaria.

Así lo informó Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), quien explicó que injustificados hace referencia a que no tienen el número de alumnos suficientes para justificar la función de un trabajador de la educación.

Contextualizó que cuando la presente administración tomó posesión del Poder Ejecutivo, dicho nivel tenía 900 espacios sin justificar, ahora cuatro años después la cuenta es de 600, es decir, una reducción del 33 por ciento.

"Quiere decir que hubo una movilidad de 300 (profesores), entre otros, que se jubilaron, pero precisamente (...) en una reunión de nuestra área administrativa con gente del sindicato en la Ciudad de México para ver lo de la homologación", comentó.