Inmuebles, en condiciones legales para ser subastados: Galindo

El alcalde observa un "proceso de boicot" a una decisión que fue aprobada por unanimidad en Cabildo

Por Rolando Morales

Febrero 14, 2026 11:36 a.m.
A
Enrique Galindo / Foto: Pulso

Enrique Galindo / Foto: Pulso

"No se van a echar de menos los terrenos que se están enajenando, y sí van a disfrutar de la obra pública que de ahí resulta", afirmó el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, al defender la decisión del Ayuntamiento de subastar 18 inmuebles municipales para obtener recursos extraordinarios destinados a infraestructura.

El edil rechazó que la medida responda a problemas financieros y sostuvo que las finanzas municipales se mantienen "súper sanas". Aseguró que el gasto corriente está cubierto, incluidos servicios como la recolección de mil 100 toneladas diarias de basura, seguridad pública y alumbrado, y subrayó que durante casi cinco años no ha contratado deuda ni solicitado líneas de crédito.

Frente a las críticas, Galindo Ceballos afirmó que existe un "proceso de boicot" en torno a la decisión, aunque dijo que agradece la vigilancia y las auditorías porque, sostuvo, eso transparenta el ejercicio público.

Insistió en que la enajenación no implica endeudamiento ni afectaciones patrimoniales indebidas, sino un mecanismo para transformar activos que actualmente no generan utilidad en obras necesarias para la ciudad.

Señaló que la decisión fue aprobada por unanimidad en Cabildo, con el respaldo de los 18 integrantes de seis partidos políticos, lo que consideró una muestra de legitimidad. Añadió que el acuerdo establece que el recurso obtenido solo podrá destinarse a obras de infraestructura previamente definidas, por lo que legalmente no puede utilizarse para otros fines. "No puedo agarrar un centavo para llevármelo a otro lado", puntualizó.

También respondió a los señalamientos sobre la situación jurídica de algunos predios, incluidos aquellos que en su momento fueron donaciones o espacios de recreación.

Afirmó que todos los inmuebles están debidamente documentados, libres de gravamen y en condiciones legales para ser subastados. "No iría a Cabildo si no están libres para poderlos enajenar, sin ningún tema jurídico", expresó.

El alcalde precisó que hasta ahora no se ha vendido ningún terreno, ya que únicamente se autorizó el mecanismo de subasta pública al mejor postor.

Indicó que el proceso contará con seguimiento a través de una comisión de ocho integrantes del Cabildo, presidida por el regidor del Partido Verde, Gustavo Garay, y reiteró que el objetivo es convertir patrimonio ocioso en infraestructura sin comprometer la estabilidad financiera del municipio.

