¿Es legal poner una cámara en tu auto?

Diariamente ocurren percances de tránsito que vulneran la integridad de automovilistas y peatones; pero por fortuna, hay herramientas de seguridad como las cámaras de vigilancia que respaldan a los conductores y peatones ante accidentes.

Por esa misma razón, algunos propietarios deciden instalar estos dispositivos en sus vehículos. Pero, ¿qué dice el Reglamento de Tránsito sobre su uso? , ¿pueden ameritar una multa?, ¿atentan contra la privacidad? En Autopistas te revelamos la respuesta.



¿Se pueden utilizar cámaras de seguridad en los automóviles?

Las cámaras de vigilancia son de gran ayuda para monitorear lo que sucede a nuestro alrededor, sin importar el espacio en el que estemos, y en los autos pueden servir para lo mismo. Y es que es completamente legal equipar a los vehículos con ellas.

Pero no solo los autos pueden portar cámaras, sino que también las motocicletas tienen permitido llevarlas sin que amerite una multa.

Gracias a este dispositivo es posible rendir cuentas claras ante accidentes de tránsito, recabar evidencias en caso de problemas legales y alertar a los automovilistas sobre posibles robos y extorsiones.

No obstante, debes considerar que las grabaciones obtenidas están sujetas a la Ley Federal de Protección de Datos Personales, donde se establece que no deben ser utilizadas con fines ilícitos que pongan en riesgo la privacidad de terceros, por ejemplo, al revelar placas de otros carros o la identidad de transeúntes y conductores.



¿Qué pasa si haces mal uso de las grabaciones de la cámara de tu auto?

A pesar de que estas cámaras de seguridad sirven para amparar a los conductores ante cualquier percance vial, es importante señalar que los automovilistas están obligados a no hacer públicos los videos obtenidos para intimidar a terceros.

Si lo hacen, deberán cubrir una multa de 200 a 320,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), tal cual lo señala el Artículo 59 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales.



¿Qué tipo de cámaras puedes usar en tu auto?

Si bien, el uso de cámaras de seguridad en autos y motos está permitido, debes contemplar que el Artículo 43 del Reglamento de Tránsito establece que ningún objeto debe obstruir la visibilidad del conductor o que oculte las placas del vehículo.

Por lo que, debes ser cuidadoso con las cámaras que instales en tu vehículo para que infrinjan las condiciones anteriores, de lo contrario podrías ser acreedor de una sanción de entre 10 y 20 UMA.

Algunas de las cámaras con las que puedes equipar tu auto o motocicleta son dashcams que se pueden colocar en el tablero o parabrisas; cámaras de 360° que pueden darte mayor visibilidad del entorno en el conduces y cámaras de interiores para proteger tu vehículo ante posibles robos.

Utilizar cámaras de vigilancia en autos y otros vehículos es una medida de protección que deberías implementar, solo no olvides usarlas de forma correcta.





