Inseguridad y altos costos de agua, luz y teléfono, los principales obstáculos para empresas en SLP: Inegi

La inseguridad se convirtió en el principal factor que enfrentan en San Luis Potosí las empresas manufacturera, del comercio y de servicios para desarrollar su actividad, según el último censo económico del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El 37.1% refirieron enfrentar problemas de seguridad; el 24.2% altos gastos en pago de energía eléctrica, agua y servicio de telefonía; el 18.2% algunos otros problemas derivados de la clasificación; el 17.8% baja demanda de bienes; 17.4% altos costos de materias primas; 16.7 competencia desleal; 11.4 altos impuestos; 9.7% competencia de negocios informales; 8.2% falta de crédito y 6.5%, de exceso de trámites gubernamentales.

La mayoría de los negocios recibe dinero en efectivo como medio de ingresos. El 93.7% de los establecimientos reciben pagos por esa vía, el 10.4% por transferencia electrónica de fondos, el 10% con tarjeta bancaria, el 3.3% por medio de depósito bancario, el 4.5% por medio de cheques y el 0.3% por otras vías.

San Luis Potosí ocupa el lugar nacional 9 en vocación manufacturera.

El 7.7% de la población de hasta 20 años de edad se dedica a la actividad manufacturera, el 7.8% al comercio y el 6.1 servicios privados no financieros. De 21 a 30 años de edad, el 36.3% a la industria manufacturera, el 28.8% al comercio y el 31.3% a los servicios privados no financieros. De 31 a 40 años de edad, el 30.5% a la manufactura, el 29% del comercio y el 30.6% a los servicios privados no financieros y para el caso de la población de 41 años de edad o más, el 25.5% a la manufactura, el 34.4% al comercio y el 32% a servicios privados no financieros.